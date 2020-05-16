Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden ayrıldı

Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden ile ilişkisini bitirdi.

Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden’in yolları ayrıldı.

Ayrılığı Gönül Yazar, katıldığı 2. Sayfa programında duyurdu. Yazar, kendisinden 32 yaş küçük eski sevgilisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yazar, “Onu kimse tanımıyordu, benimle tanıdı. Evi çok uzakta, bu tarafa gelmek istiyordu. Para? En pahalı hastaneyi istiyordu, iyi davransa yaptıracaktım. İsmi Ufuk onu da mahkeme kararıyla istediği isme çevirecektim 2 şahitle. 'Küba'ya gidip yerleşelim' dedi. Yabancı dil yok. Arabası yok, benimkini kullanamıyor. Direksiyon dersi almak istedi. Para lazım. Kim ödeyecek bunları? Ben. Eğer iyi davransa halledecektim.” dedi.

“İKİ GÜNDE BİR RESİM KOYUYORDU”

Mağden’in internet bağımlısı olduğunu aktaran Yazar, “2 ay anlamadım, birbirimizi çok sevdiğimize inandım. İnternet bağımlısı. İki günde bir resim koyuyordu, neden? Sinan Çetin'e sordum asistan katiyen değilmiş. Onunla ruhsal aşk yaşadım.” şeklinde konuştu.