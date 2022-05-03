Gönül Yazar'dan sevenleri üzen haber

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu Gönül Yazar'ın geçirdiği ev kazası sonucu sol gözünün kör olduğu ve sağ gözünün de bulanık gördüğünü söyledi.

Magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 'Taş Bebek' lakaplı 85 yaşındaki efsane sanatçı Gönül Yazar’ın sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen açıklamalarda bulundu.

Akay, yakın dostu Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar’ın kaza geçirdiğini duyurdu.

"Sol gözü tamamen kör oldu"

Akay, yaptığı açıklamada Yazar'ın geçirdiği kaza süreci ve tedavi aşamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Gönül Yazar gözleri ile ilgili çok büyük sorunlar yaşadı. Sol gözü kör oldu. Gönül abla, gece 03:00’de yataktan kalmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama bulanıklık başladı. Bir buçuk sene bulanıklık geçer diye bekledi ve hastaneye gitmedi ama geçmedi. Sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca, özel bir hastaneye gitti ve iki ayrı ameliyat oldu. Bir öne, bir arkaya bir de ortaya olmak üzere gözlerine üç tane tane lens taktılar. Çok pahalı bir ameliyat oldu. Eğer gözlerimi kurtarmasalardı ölsem daha iyi diyerek ağladığında bende çok duygulandım. Ama çok şükür şimdi çok iyi. Dün telefonla konuştum ve gözlerim pırlanta gibi oldu diyor. Evinde biliyorsunuz boğaza karşı bir teras var ve oradan baktığında Çamlıca Camii’nin minaresine biri çıksa görürüm diyor.”