Gülşen'den sahneye para atan seyirciye tepki: Üzerinde Atatürk var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gülşen, tarzı ve söylemleri ile gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde değiştirdiği tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ve beğenilmediği için eski haline dönen Gülşen, dün bir mekanda sahne aldı.

İLGİNÇ ANLAR YAŞANDI

Gülşen, şarkı söylediği sırada kendisini dinlemeye gelen ve sahneye para atan bazı seyircilere tepki gösterdi.

O ilginç anları yine mekanda bulunan başka bir seyirci kayda alırken, Gülşen ise seyirciye dönerek şöyle dedi:

"GAZA GELİYORSUNUZ"

"Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya? Biliyorum, olur böyle. İnsan bir hoş oluyor, eğlenirken bir gaza geliyor. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım. Ama böyle neyse.."