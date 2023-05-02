Gülşen’in davasında yarın karar çıkabilir İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davada, yarın karar çıkması bekleniyor.

İHA

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, geçen yıl 30 Nisan’da İstanbul Ataşehir'de sahneye çıktı.

Bir ara seyircisi ile diyaloğa giren şarkıcı, ekip arkadaşlarından birini işaret ederek “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Bu sözlerin yer aldığı video sosyal medyadan yayılınca, Türkiye ayağa kalktı.

Tutuklandı, 3 gün cezaevinde yattı

Şarkıcı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen soruşturma açıldı.

Soruşturma çerçevesinde şarkıcı, 25 Ağustos 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle Gülşen, tutukluluğunun 4’üncü gününde “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı, yeniden itiraz etti ve “konutu terk etmeme” şartının kaldırılmasını istedi.

Bu karar da hakim tarafından kabul gördü, şarkıcının adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

Tüm cezai hükümler kaldırıldı

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca ev hapsi de kaldırılan Gülşen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Daha sonra ilk celsede, Gülşen'in imza atma şartı da kaldırıldı.

Tarih 26 Ekim 2022 gösterdiğinde ise Gülşen’in yurt dışına çıkış yasağı bitti.

Yarın karar çıkabilir

Gülşen’in İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, 3 Mayıs Çarşamba günü karar çıkması bekleniyor.