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- Gülşen’in konseri iptal edildi
Gülşen’in konseri iptal edildi
- Haber Merkezi
- 14.09.2022 - 17:30
- Güncelleme : 14.09.2022 - 17:46
“İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadesi sonrası gözaltına alınan Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 4 gün geçiren Gülşen’in cezası “ev hapsi”ne çevrilmişti.
12 Eylül’de ev hapsi kaldırıldı
Avukatı Emek Emre, ev hapsine itiraz etmiş; itirazı değerlendiren İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi de Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırmıştı.
Şarkıcı, hemen konserlerine başlayacaktı ancak beklenmeyen bir durum yaşandı.
Konseri iptal edildi
16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki bir mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi.
Ünlü şarkıcının, yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyor.
Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.
Duruşma 21 Ekim’de
Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.
Ünlü popçu, 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.