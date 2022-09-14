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Gülşen’in konseri iptal edildi

Gülşen’in konseri iptal edildi

16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki bir mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. İptal sebebi belirtilmezken, şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı ifade ediliyor.