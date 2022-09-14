Petrol
95
1.96%
Euro
18.2633
0.38%
Dolar
18.2345
-0.08%
Altın
998.79
-0.03%
Borsa
3447
0.00%
Bitcoin
373.479
-3.04%
BTXN Coin
6.39
-3.90%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Gülşen’in konseri iptal edildi

    16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki bir mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. İptal sebebi belirtilmezken, şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı ifade ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen’in konseri iptal edildi

    “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadesi sonrası gözaltına alınan Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 4 gün geçiren Gülşen’in cezası “ev hapsi”ne çevrilmişti.

    12 Eylül’de ev hapsi kaldırıldı

    Avukatı Emek Emre, ev hapsine itiraz etmiş; itirazı değerlendiren İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi de Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsini 12 Eylül’de kaldırmıştı.

    Şarkıcı, hemen konserlerine başlayacaktı ancak beklenmeyen bir durum yaşandı.

    Gülşen’in konseri iptal edildi #1

    Konseri iptal edildi

    16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki bir mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi.

    Ünlü şarkıcının, yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyor.

    Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.

    Gülşen’in konseri iptal edildi #2

    Duruşma 21 Ekim’de

    Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

    Ünlü popçu, 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

    Gülşen’in konseri iptal edildi #3


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan cesur pozlarıyla mest etti! 'Fazla iddialısın!
    Medya

    Duy Beni'nin Melisa'sı Sümeyye Aydoğan cesur pozlarıyla mest etti! 'Fazla iddialısın!

    Konut projesinde ayrılan kontenjanları açıkladı
    Gündem

    Konut projesinde ayrılan kontenjanları açıkladı

    Görüş Bildir