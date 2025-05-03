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Haber Merkezi

'Oy Didem' şarkısıyla şöhreti yakalayan Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, Ebru Gündeş'in sevgilisi Reza Zarrab'ı elinden aldığını söylemişti.

Instagram hesabından takipçileriyle dertleşen Günel Zeynalova, yayınladığı videolardan birinde Ebru Gündeş ile ilgili konuştu.

EBRU'YU AFFETİ

Günel Zeynalova, geçmişte nişanlısı Reza Zarrab ile gizli aşk yaşayan Ebru Gündeş'i affettiğini açıkladı.

"BEN KALBİMDE AFFETİM"

Günel Zeynalova; "Ben, arkadaşlarıma 'Affedin herkesi' derim. Kalbinizde sizi üzen insanları bağışlayın. Hani bana soruyorsunuz ya 'Ebru Gündeş'i affettin mi?' diye… Evet, ben kalbimde herkesi affettim." ifadelerini kullandı.

EBRU GÜNDEŞ 4 YIL ÖNCE BOŞANDI

Ebru Gündeş'ten 4 yıl önce boşanan Reza Zarrab, geçen ocak ayında asistan avukat Dilara Altıntop ile Miami'de evlendi.