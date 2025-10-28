Günlerdir hastanede yatıyor! Sibil Çetinkaya'dan yeni açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyanın sosyetik fenomenlerinden Sibil Çetinkaya, ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla ününe ün katmıştı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift, ayrılık kararı almıştı.

Ayrılık sonra paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen, 10 gündür hastanede yatıyor. Sağlık durumu merak edilen fenomenden yeni açıklama geldi.

"MORALİM BOZUK"

Çetinkaya son durumu hakkında bilgi verdi. Sonuçlarının yavaş yavaş çıkmaya başladığını belirten fenomen, "10 gün... Kötü, iyi bir gün geçirmiyorum. Ağrılarım çok, karnım çok şiş. Halsizim, test sonuçları yavaş yavaş çıkıyor. Dalgalanmalı bir durum, moralim bozuk. Uzun bir süre daha buradayız. En son netleşince ileteceğim, sağ olun." dedi.