Günlerdir hastanedeydi! Hepsi'den Yasemin Yürük taburcu oldu

Etiler'de yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası kaval kemiği kırılan ve günlerdir hastane odasından yaptığı duygusal paylaşımlarla hayranlarını korkutan Yasemin Yürük'ten müjdeli haber geldi.

TABURCU ETTİLER

Yaklaşık 10 gündür süren zorlu tedavi süreci tamamlanan ünlü şarkıcı, nihayet taburcu oldu.

Sağlık durumu merak edilen Yürük, sosyal medya hesabından evinden bir paylaşım yaparak takipçilerine iyi olduğunun mesajını verdi.

Günler önce yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı, sıradan bir kırıkla karşı karşıya olmadığını belirterek şunları söylemişti:

"Selamlar hepinize, bir süredir hastanedeyim, tam bir haftadır. Yarın eve çıkacağız inşallah. Bugün 8. günümüz... Çok zor birkaç gün geçirdim. Ağrım çok, tarifsiz... Bu normal bir kırık değil öncelikle onu söyleyebilirim. Benim kırığım ön kaval kemiğimden yani ön bacağımdan. Oraya platin takıldı."