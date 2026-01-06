Gupse Özay, kıskançlık testine girdi! Cevapları gündem oldu

- Gupse Özay, katıldığı bir YouTube programında kıskançlık testine girdi ve verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu.
- Özay, kocasının alyans takmaması, en yakın arkadaşının karşı cinsten olması gibi konulara açık fikirli yaklaştı.
- Sosyal medya kullanıcıları bu ifadeler hakkında ikiye bölündü.
2014 yılında aynı film setinde tanışıp aşk yaşayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020'de nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin mutluluğu 2 yıl sonra kızları Jan Asya ile taçlanmıştı.
KISKANÇLIK DERSİ
Hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Arduç ve Özay çifti son olarak güzel oyuncunun sözleriyle dikkat çekti. Katıldığı bir YouTube programında kıskançlık testine giren Özay verdiği cevaplarla tartışma yarattı.
CEVAPLARI GÜNDEM OLDU
Sorulara peş peşe cevaplar veren Özay, "Kocam alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı karşı cinsten olabilir. Telefon şifresini bana söylemek zorunda değil, Instagram'da benimle hikaye paylaşmayabilir." ifadelerini kullandı.
İKİYE BÖLDÜ
Özay'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Özay'a hak verirken bir kısım da bu kadarının abartı olduğunu belirtti.