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- Gwyneth Paltrow: Chris benim erkek kardeşim gibi
Gwyneth Paltrow: Chris benim erkek kardeşim gibi
Oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında boşandığı ve iki çocuğunun babası şarkıcı Chris Martin ile şu anki ilişkisi hakkında konuştu.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 11:54
- Güncelleme : 22.06.2021 - 11:59
Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, 'Coldplay'ın solisti Chris Martin ile 2003 yılında evlenmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün eski eşi ile şu anki ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
"ONU SEVİYORUM"
Today Show programına katılan 48 yaşındaki oyuncu, Chris Martin için "Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum. Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım." ifadelerini kullandı.
2 ÇOCUĞU VAR
2016'da boşanan Paltrow ile Martin'in, bu evlilikten Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor.
YİNE EVLENDİ
Amerikalı oyuncu, 2018 yılında ise yapımcı Brad Falchuk ile nikah masasına oturmuştu. İkili, mutlu bir evlilik sürdürüyor.