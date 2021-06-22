Gwyneth Paltrow: Chris benim erkek kardeşim gibi

Gwyneth Paltrow: Chris benim erkek kardeşim gibi

Oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında boşandığı ve iki çocuğunun babası şarkıcı Chris Martin ile şu anki ilişkisi hakkında konuştu.

Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, 'Coldplay'ın solisti Chris Martin ile 2003 yılında evlenmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün eski eşi ile şu anki ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ONU SEVİYORUM"

Today Show programına katılan 48 yaşındaki oyuncu, Chris Martin için "Benim erkek kardeşim gibi. O benim ailem. Onu seviyorum. Bana bu çocukları verdiği için ona çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

2 ÇOCUĞU VAR

2016'da boşanan Paltrow ile Martin'in, bu evlilikten Apple ve Moses adında iki çocuğu bulunuyor.

YİNE EVLENDİ

Amerikalı oyuncu, 2018 yılında ise yapımcı Brad Falchuk ile nikah masasına oturmuştu. İkili, mutlu bir evlilik sürdürüyor.