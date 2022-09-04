“Hayatımın şarkısı” dediği ‘Küçük Bir Yol’u söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise, o anları sosyal medyasından paylaştı.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz mayıs ayında hayatını birleştiren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez hayranlarını üzdü.

İzmir’de sahne alan şarkıcı, “Hayatımın şarkısı” dediği ‘Küçük Bir Yol’u söylerken gözyaşlarını tutamadı.

Bir ara şarkısına devam edemeyen Hadise, eğilip ağlamayı sürdürdü.

İzleyenler şaşkına döndü

O anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Hadise, “Hayatımın şarkısı dediğim Küçük Bir Yol’u tam iki sene önce bugün yayınladık. Bizi böylesine güçlü ve anlamlı bir şarkı ile buluşturan Devrim ve Mete’ye tekrar teşekkür ediyorum” notunu düştü.

Konserde giydiği mor renkli mini elbisesi ile de dikkat çeken Hadise’nin bu halleri, izleyenlerini de şaşkına çevirdi.

Hadise sahnede ağladı VİDEO