Hadise makyajsız! Filtresiz haline yorum yağdı

- Ünlü şarkıcı Hadise, filtresiz ve makyajsız fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
- Hadise'nin bu samimi ve cesur paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından genellikle desteklendi.
- Hayranları, Hadise'nin bu doğal hali ve samimi tavrı karşısında olumlu yorumlar yaptı.
Her yaptığı olay olan isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı filtresiz ve makyajsız fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurdu.
Sahne kostümleri ve iddialı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz yıldız isim, son haliyle konuşuluyor.
FİLTRESİZ VE MAKYAJSIZ
Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Hadise, bu kez hayranlarının karşısına en yalın haliyle çıktı. Hadise makyajsız yüzü, rahat kıyafetleri ve samimi tavrıyla dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Hadise'nin paylaştığı karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, çoğunlukla bu cesur ve samimi tavrını destekledi.