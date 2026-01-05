Hadise makyajsız! Filtresiz haline yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her yaptığı olay olan isimlerden ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı filtresiz ve makyajsız fotoğraflarıyla magazin gündemine damga vurdu.

Sahne kostümleri ve iddialı makyajıyla görmeye alışık olduğumuz yıldız isim, son haliyle konuşuluyor.

FİLTRESİZ VE MAKYAJSIZ

Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Hadise, bu kez hayranlarının karşısına en yalın haliyle çıktı. Hadise makyajsız yüzü, rahat kıyafetleri ve samimi tavrıyla dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Hadise'nin paylaştığı karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, çoğunlukla bu cesur ve samimi tavrını destekledi.