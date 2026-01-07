Hülya Duyar evini gösterdi! Boğaz manzarası var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birçok başarılı projede yer alan oyuncu Hülya Duyar, evinin kapılarını Asiye Acar ile Ev Gezmesi programına açtı.

Duyar, meslek hayatına uzanan yolculuğunu anlattı. Kuaförlük ve makyözlük yaptığı yıllarda tiyatroya yönelişini ve kendisini sahnede bulma sürecini izleyicilerle paylaştı.

ÇİÇEKLİ EV

Duyar’ın boğaz manzaralı salonu ve çiçekler içindeki balkonu hayran bıraktı. Çiçeklerle adeta bir bahçeyi andıran salonda, renkli örtülerle süslenmiş koltuklar, puflarla çevrili yemek masası ve geniş kitaplık dikkat çekti.

BOĞAZ SEVİYOR

Balkon ise İstanbul manzarasıyla öne çıktı. İstanbul’a olan sevgisini dile getiren Duyar, Boğaz manzarasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Aynı binada iki dairesi bulunan Hülya Duyar, karşı daireyi fotoğraf stüdyosu ve tasarım atölyesi olarak kullandığını belirtti.