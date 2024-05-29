Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl, tepki gösterdi

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Geçtiğimiz günlerde mayoya benzeyen kıyafetiyle çıktığı sahnede 10. Yıl Marşı'nı okuyan Hadise'ye tepki gelmeye devam ediyor.
Ünlü popçunun eski sevgilisi Sinan Akçıl, tartışma konusu olan bu görüntüye sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımı gündem oldu.
"Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan..."
Sinan Akçıl, eski aşkının konser görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından isim vermeden, "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan..." ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.
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