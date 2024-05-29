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Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl, tepki gösterdi

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl, tepki gösterdi Sahne danslarıyla ve tarzıyla sürekli gündem olan Hadise, en son 10. Yıl Marşı'nı söylerken üzerindeki kıyafetiyle olay olmuştu. Ünlü şarkıcıya bir tepki de eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan geldi.