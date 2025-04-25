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Hadise'nin motivasyon konuşması tepki çekti: "Hayatta ne olursa olsun"

Hadise'nin motivasyon konuşması tepki çekti: "Hayatta ne olursa olsun" Sahneden hayranlarıyla sık sık konuşan ve söyledikleriyle gündem olan ünlü şarkıcı Hadise son olarak yaptığı motivasyon konuşmasıyla tepki çekti.