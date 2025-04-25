Haber Merkezi
Magazin dünyasının Hadise, bir süredir Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile birlikteydi.
Hadise'nin kıskançlık yüzünden Şenol Sönmez'le tartıştığı ve bu yüzden ilişkisini bitirdiği iddia edildi.
Ayrılığı sahnede doğrulayan Hadise, son konserindeki açıklamalarıyla gündem oldu.
"YES BITCH"
Pembe pullu süper mini elbisesiyle sahneye çıkan Hadise, sahnede yaptığı motivasyon konuşmasıyla tepki çekti. Hadise, "Hayatta ne olursa olsun, şu cümle hep aklınızda olsun: Yes bitch." ifadelerini kullandı.
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