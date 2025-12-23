Hafsanur Sancaktutan kendini anlattı: "Özgürlüğü seviyorum"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, rol aldığı projeler ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden.

25 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Harper’s Bazaar Türkiye’ye röportaj verdi.

İşte Sancaktutan'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"ZENGİNLEŞTİRİYOR"

"Rol seçerken en çok hissine bakarım. Senaryo ne kadar iyi olursa olsun, içimde bir kıpırtı yoksa ve o karakter beni çağırmıyorsa yaklaşmam.

En çok kırılganlığı oynamayı seviyorum. İnsanların en sakladığı yer orası çünkü. O alanı açmak hem oyuncu olarak hem insan olarak beni zenginleştiriyor.

"ÖZGÜRLÜĞÜ SEVİYORUM"

Hayatta beni çok motive eden şey kendimi aşma duygusu. Bir önceki halimden daha cesur ve özgür olmayı seviyorum.

Sosyal medyada sınır koymayı öğrendim. Paylaştığım şeyler hayatımın tamamı değil; sadece izin verdiğim pencereler.

"GÜNEŞ GÖREN MUTFAK VE KAHVE"

En çok mutlu eden şey güneş gören bir mutfakta kahve yapmak. Küçük şeylerin huzuru bazen büyük şeylere denk geliyor.

Moda benim için özgürlük. Renklerle, dokularla ve ruh halimle konuşma biçimim gibi. Günlük hayatta rahat, modern ve sade bir stilim var.

Hiçbir şey tesadüf değil. Her yaşadığın seni bir sonraki basamağa hazırlıyor; yeter ki görmeyi bil."

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu, çok konuşulan paylaşımında; "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi.

"ÇOK KORKUYORUM"

Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." ifadelerini kullandı.