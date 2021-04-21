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- Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
- DHA
- 21.04.2021 - 21:26
Televizyon programı çekimleri için kamera karşısına geçmeye hazırlandığı sırada rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı.
5 GÜN YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK
Bilinci açık olan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.