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    Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

    Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 21:26
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    Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı

    Televizyon programı çekimleri için kamera karşısına geçmeye hazırlandığı sırada rahatsızlanan Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı.

    5 GÜN YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

    Bilinci açık olan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

    Hakan Altun program çekimleri öncesi hastaneye kaldırıldı #1

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