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    Hakan Çalhanoğlu özel jetle Bodrum'a geldi

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ailesiyle tatile çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:53
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    Hakan Çalhanoğlu özel jetle Bodrum'a geldi

    İtalya'da top koşturan ve geçtiğimiz günlerde Milan'dan ezeli rakibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, özel jet ile ailesiyle birlikte Bodrum'a geldi.

    "TRANSFERİM GERÇEKLEŞTİ"

    Çalhanoğlu, gazetecilerle kısa süre sohbet etti. Muhabirlerin, "Inter'e transfer olmanız Milan taraftarlarını kızdırdı. Formanızı yakarak tepki gösterdiler. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Transferim gerçekleşti. Mutluyum. Taraftarların yaptığına gelince, ne söyleyebilirim ki?" diyerek, kaldığı otelin yolunu tuttu.

    Otele yerleşen Çalhanoğlu, odasının önündeki havuzda ailesiyle vakit geçirdi.

    Hakan Çalhanoğlu özel jetle Bodrum a geldi #1

    Hakan Çalhanoğlu özel jetle Bodrum a geldi #2

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