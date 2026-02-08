Ünlü rapçi Central Cee, Müslüman oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiliz rap müziğinin öne çıkan isimlerinden Central Cee'den radikal karar...

En çok dinlenen rap şarkıcıları arasında yer alan Oakley Neil HT Caesar-Su, bilinen sahne adıyla Central Cee, Müslüman olduğunu açıkladı.

Ünlü rapçi, katıldığı bir canlı yayında din değiştirdiğini söyledi.

"KELİMEİŞEHADET GETİRDİM, ARTIK MÜSLÜMANIM"

Canlı yayında samimi ifadeler kullanan Central Cee; "Az önce adımı değiştirdim ve kelimeişehadet getirdim. Artık Müslümanım." sözleriyle İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

GENİŞ YANKI BULDU

Daha önce herhangi bir dine mensup olduğunu açıkça dile getirmeyen Central Cee'nin bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ünlü isim, Müslüman olduktan sonra alacağı yeni isme ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.