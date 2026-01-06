AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yönetmen, oyuncu ve eğitmen Haldun Dormen, hastaneye kaldırıldı.

ENFEKSİYON

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

72. YILINI KUTLADI

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutlamıştı. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirilmiş ve birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görülmüştü.