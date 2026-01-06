Abone ol: Google News

Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı

97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen'den gelen son haber sevenlerini korkuttu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 13:17 Güncelleme:
Haldun Dormen hastaneye kaldırıldı
  • Haldun Dormen, 97 yaşında hastaneye kaldırıldı.
  • Enfeksiyon nedeniyle tedavi alan Dormen'in durumu stabil.
  • Usta sanatçı, sanat hayatında 72. yılını kutlamıştı.

Yönetmen, oyuncu ve eğitmen Haldun Dormen, hastaneye kaldırıldı. 

ENFEKSİYON

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyor. Doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

72. YILINI KUTLADI

Devlet sanatçısı ünvanına da sahip usta oyuncu, bu sene sanat hayatının 72. yılını kutlamıştı. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirilmiş ve birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görülmüştü.

Magazin Haberleri