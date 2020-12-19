Halle Berry: Bir arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmak büyük bir günah

Halle Berry: Bir arkadaşın eski sevgilisiyle çıkmak büyük bir günah

Oyuncu Berry, sosyal medyada takipçilerinden gelen bir soruya kesin ifadelerle karşılık verdi.

Ünlü Amerikalı oyuncu Halle Berry, aşk hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Instagram hesabı üzerinden konuya değinen Berry, bir arkadaşının eski sevgilisiyle çıkmadığını söyledi.

54 yaşındaki oyuncu, takipçilerinden birinin "arkadaşının eski erkek arkadaşı veya eski kocasıyla çıkıp çıkmayacağına" yönelik soruya "asla" yanıtını verdi.

"BÜYÜK GÜNAH"

Berry, "Bu büyük bir günah. En iyi yakın arkadaşlarınızın eski sevgilileriyle çıkmazsınız. Seni tanıyor olsam, geçmişinle çıkmam çünkü bu hiç hoş değil." dedi.

"RUH EŞİM HİÇ KİMSENİN ESKİ SEVGİLİSİ DEĞİL"

Halle Berry ayrıca "Ruh eşim tanıdığım hiç kimsenin eski sevgilisi şeklinde değil." diye ekledi.

People'ın haberine göre, Berry'nin, 50 yaşındaki şarkıcı Van Haunt ile birlikte olduğu, 12 yaşındaki kızı Nahla ile 7 yaşındaki oğlu Maceo'yu Haunt ile tanıştırdığı kaydedildi.