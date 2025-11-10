Hande Doğandemir evleniyor

- Hande Doğandemir, eski sevgilisi Emre İzer'den evlilik teklifi aldı.
- Tektaş yüzüğünü sosyal medyada paylaştı.
- Çift, bir süre önce ilişkiye yeniden başlamıştı.
Hande Doğandemir'den sevindiren haber geldi.
Güzel isim geçtiğimiz aylarda ayrıldığı sevgilisi Emre İzer ile yeniden denemeye karar verdi ve barıştı.
EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ
Hande Doğandemir son paylaştığı karede gösterdiği tektaş yüzüğü ile evlilik teklifi aldığını duyurdu.
Emre İzer'den evlilik teklifi alan Doğandemir, tektaşını sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.