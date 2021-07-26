Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor.

Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Instagram'dan bikinili pozlarını paylaşan Erçel, Kerem Bürsin'den aldığı yorumla çok konuşuldu.

"KİM ÇEKMİŞ"

Hande Erçel son olarak yeşil bikinisi ile sevgilisi Kerem Bürsin'e verdiği pozu paylaştı. Kerem Bürsin ise fotoğrafa "Kim çekmiş böyle inanılmaz bir fotoyu" yorumunu yaptı.

Öte yandan Erçel'in pozuna kısa sürede 3 milyona yakın beğeni geldi.