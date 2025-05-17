Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye son zamanlarda hem arabuluculuk yönünden hem de 'terörsüz Türkiye' adımlarındaki başarılarıyla dünya gündeminden düşmüyor..

Yoğun diplomasiler sonucu terör örgütü PKK, kendisini feshedip, silahları bırakacağını açıklamasıyla önemli bir eşik daha geçildi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde atılan bu adımlar, muhalif olan olmayan birçok kesim tarafından takdir edilirken, halen kalıplaşmış ve sığ bir karşıtlık içinde olmayı sürdürenler var.

Bunlardan biri de Hande Yener oldu.

Yener, dün akşam Muğla'da bahar şenlikleri kapsamında sahneye çıktı.

"ZIPLAMAYAN TAYYİPÇİ" SLOGANINI ATTI

Yener, konserin bir bölümünde seyircilerle birlikte Saraçhane eylemlerinden de bilinen “Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganını atmaya başladı.

HEM ZIPLADI HEM ZIPLATTI

Bu sırada Hande Yener de sahnedeki enerjiyi karşılıksız bırakmayarak izleyicilere katıldı ve zıplamaya başladı.

"GENÇLERİMİZ BAŞIMIZIN TACIDIR, ÇOK GÜÇLÜSÜNÜZ"

Yener o anlarda şu mesajı da verdi:

Gençlerimiz, ülkemizin çiçekleridir, başımızın tacıdır. Çok güçlüsünüz.

Sanatçının bu anları sosyal medya platformlarında gündem olurken, farklı yorumlara da neden oldu.