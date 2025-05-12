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Haber Merkezi

Türkiye, bir yandan dünya savaşlarını tetikleyecek çatışmaların son bulması için yoğun diplomasiyle arabuluculuk yaparken, diğer yandan da ülkenin 40 yıldır kanayan yarası olan bölücü terörü kalıcı olarak bitiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde atılan bu adımlar, muhalif olan olmayan birçok kesim tarafından takdir edilirken, halen kalıplaşmış ve sığ bir karşıtlık içinde olmayı sürdürenler var.

SERTAB ERENER, İMAMOĞLU'NA "ZIPLAYARAK" SELAM GÖNDERDİ

Eurovision zaferiyle hafızalarda yer edinen ve zaman zaman CHP’ye yakın duruşuyla gündeme gelen sanatçı Sertab Erener, 10 Mayıs 2025’te Bilkent Üniversitesi'nin Bahar Şenliği kapsamında sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde yaşananlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Erener, sahnede yaptığı hareketle İmamoğlu'na bir nevi selam gönderdi.

"ZIPLAMAYAN TAYYİPÇİ" DENİNCE ZIPLAMAYA BAŞLADI

Konserin bir bölümünde, seyirciler hep birlikte Saraçhane eylemlerinden de bilinen “Zıpla zıpla, zıplamayan Tayyipçi” sloganını atmaya başladı. Bu sırada Erener de sahnedeki enerjiyi karşılıksız bırakmayarak izleyicilere katıldı ve zıplamaya başladı. Sanatçının bu anları sosyal medya platformlarında gündem olurken, farklı yorumlara da neden oldu.

"BİR DAHAKİ GELİŞİMDE EN ÇOK BEN ZIPLAYACAĞIM"

Konser sonrası Instagram hesabından duygularını paylaşan Erener, dinleyicilere teşekkür ederek, “Hastaydım, ateşim vardı ama siz beni sahnede iyileştirdiniz. Bilkent, size borcum olsun; bir dahaki gelişimde en çok ben zıplayacağım” sözleriyle dinleyicilerine mesaj gönderdi.

Erener'in bu tavrına sosyal medyada desteğin yanında eleştirel tepkiler de oldu.