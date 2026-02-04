Oyuncu Ufuk Özkan'ın ameliyatı sonrası ilk paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta en kritik eşiği aştı.

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nde gerçekleşen ameliyat başarıyla tamamlandı.

Yaklaşık 11 saat süren ameliyat sonrası açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Şimşek, "Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun kardeşi sağlık durumuyla ilgili açıklama yaparken, donör olan Salih Kıvırcık'tan ise ilk paylaşım geldi.

KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA: HABERLER HARİKA

Ufuk Özkan'ın kritik ameliyatı sonrası kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Umut Özkan, mesajında ''Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara Allah'ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

SALİH KIVIRCIK'TAN İLK PAYLAŞIM

Ameliyat olan Ufuk Özkan'a bir zamanlar aynı sette çalıştığı arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmuştu.

Kıvırcık, 11 saat süren operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Hastane odasından bir karesini paylaşan Kıvırcık, gönderisine ''11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler'' notunu düştü.

"UMUTLUYUM" DEMİŞTİ

Ameliyat öncesi sosyal medya hesabından donörü ve arkadaşı Salih Kıvırcık ile fotoğraf paylaşan Özkan, moralinin yüksek olduğunu belirterek "Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI"

Açıklamasında kendisine destek olan isimlere tek tek teşekkür eden Ufuk Özkan, nakil sürecinde yanında olan Salih için, “Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir” demişti.

Özkan; kardeşleri Umut Özkan ve Alper Özkan’ın yanı sıra, sürece emek veren doktorlar ve sağlık çalışanlarına da minnettarlığını dile getirmiş; Prof. Dr. Onur Yaprak, Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık’a özellikle teşekkür ederek hemşireler ve sağlık emekçilerinin desteğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulamıştı.