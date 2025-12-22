Abone ol: Google News

Hülya Avşar yeni rolü için başörtüsü taktı! Sosyal medyada yorum yağdı

4 yıl aradan sonra dizi setlerine geri dönen Hülya Avşar, yeni rolüyle sosyal medyada gündem oldu. Başörtüsü takan Avşar'a yorum aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 10:41
  • Hülya Avşar, 4 yıl sonra "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere döndü ve başörtüsü taktı.
  • Dizi çekimlerinin Londra'da başlaması ve Avşar'ın yeni imajı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Kullanıcılar ikiye bölündü; kimileri merakla beklerken, kimileri eleştirdi.

Son olarak Masumiyet dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren ünlü yıldız Hülya Avşar, 4 yıllık televizyon ayrılığının ardından sonra kamera karşısına geçti.

"Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri dönen usta oyuncu, yeni rolü için başörtüsü taktı.

LONDRA'DA ÇEKİLDİ

Dizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, gündem oldu. Hülya Avşar'ın prova görüntüleri hızla yayılırken sosyal medya ikiye bölündü.

Bazı kullanıcılar, 'Çok merak ettik' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da '2'nci bölümde final yapar' gibi eleştirilerde bulundu.

