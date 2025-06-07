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Hülya Avşar'dan Ali Yerlikaya'ya teşekkür...

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kurban Bayramı kapsamında birçok önlem alındı.

Trafik kazalarının önüne geçmek üzere alınan önlemlerin ardından paylaşım yapan Hülya Avşar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

"HER BAYRAM KAZA BİLANÇOSU VAR"

Avşar; "Her bayram yapılan trafik kazaları, yitirdiğimiz insanlar, yanan canlar maalesef engellenemiyor...

Üstelik her bayramın bir kaza bilançosu var.

"BU ÇAĞDAŞ DAVRANIŞA TEŞEKKÜRLER"

Dolayısıyla, içimden gelerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafik kurallarına eklediği yeni kurallar, radar sistemi, drone'larla yapılacak kontroller, para cezalarının artması hatta artık kuryelerin de sertifikalı olma zorunluluğu beni çok mutlu etti.

Bu çağdaş davranışa kendi adıma teşekkür etmek istedim." açıklamasını yaptı.