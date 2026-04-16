Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor

Magazin dünyasının iki ünlü ismi Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, özel hayatında yeni bir gelişme yaşadı.

DÜĞÜN VAR

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, 28 yaşındaki Çilingiroğlu, dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Mürsel Kaya’dan evlilik teklifi aldı.

ZEHRA GELİN OLUYOR

Romantik teklifin sahilde alan Zehra Çilingiroğlu'nun, bu özel anı yalnızca yakın arkadaşlarıyla paylaştığı ifade edildi.

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin, evlilik yolunda ilk adımı atması gündem oldu. Düğün tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.