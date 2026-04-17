Mustafa Keser'den iddialı açıklama: Benim gibi sanatçı kalmadı

Usta sanatçı Mustafa Keser ve Ömür Gedik, Kozyatağı'ndaki bir mekanda sahne aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keser, gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

"HALK BENİ SEVİYOR"

Keser, "Halk beni seviyor. Benim gibi sanatçılar artık çok az kaldı. Hatta benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım." diyerek iddialı konuştu.

"SAHNE ADABI DİYE BİR ŞEY VAR"

Sahne kıyafetleri üzerinden yapılan tartışmaları da yorumlayan Keser, "Sahne adabı diye bir şey var. Sahnede ölçülü olunmalı." dedi.