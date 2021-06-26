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    İbrahim Tatlıses: Ne kriz var ne ölme, dimdik ayaktayım

    İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden bir video yayınlayarak, hakkında çıkan 'kalbine stent takıldı' haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Tatlıses videoya, "Bu bir sitemdir" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 17:55
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    İbrahim Tatlıses: Ne kriz var ne ölme, dimdik ayaktayım

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde bazı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

    Tatlıses'in, damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede operasyon geçirdiği ve kalbine stent takıldığı belirtilmişti.

    Ünlü türkücü hakkında çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

    "SEVENLERİMİ ÜZÜYORSUNUZ"

    Hakkında çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Tatlıses şu ifadeleri kullandı;

    "5-6 gündür aleyhimde çıkan şeyler beni çok üzüyor ama ben kendim için üzülmüyorum. Beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek.

    İbrahim Tatlıses: Ne kriz var ne ölme, dimdik ayaktayım VİDEO

    İbrahim Tatlıses: Ne kriz var ne ölme, dimdik ayaktayım #1

    "ÜZERİMDEN PRİM YAPMAYIN"

    Böyle şeyler yapmayın. Yok öldü yok kalp krizi geçirdi... Ne kriz var ne ölme var. Dimdik ayaktayım.

    Benim üzerimden prim yapmayın, lütfen rica ediyorum. Kendiniz bir şey icat edin, beni kullanmayın. 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz.

    Bir gün öldürüyorsunuz bir gün kaldırıyorsunuz. Allah öl demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez."

    İbrahim Tatlıses: Ne kriz var ne ölme, dimdik ayaktayım #2

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