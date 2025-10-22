İbrahim Tatlıses'i kızdıracak paylaşım! Dilan Çıtak Ahmet Tatlıses ile paylaşım yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki gerilim devam ediyor. Yaşadığı olaylarla uzun süre magazin gündemini meşgul eden Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Magazin dünyasının olaylı isimlerinden Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atılmıştı.

"ABİM VAR"

Çıtak, son olarak uzun süredir babasıyla görüşmeyen ve mahkemelik olan ağabeyi Ahmet Tatlıses ile bir araya geldi.

35 yaşındaki isim, birlikte oldukları fotoğrafı 'Abim var benim' notuyla paylaştı.