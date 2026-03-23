İbrahim Tatlıses'ten Erol Köse'ye veda: Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar

Türkiye'yi sarsan ölüm...

Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden Erol Köse, Maslak'taki 16. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İBRAHİM TATLISES'DEN VEDA MESAJI

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Erol Köse'nin ölümünün ardından bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Tatlıses, şunları kaydetti:

"PAYLAŞTIĞIMIZ ANILAR HEP AKLIMDA KALACAK"

Erol Köse’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim...



Uzun yıllara dayanan dostluğumuz, paylaştığımız anılar hep aklımda kalacak.



Hayat bazen insanı en sevdikleriyle sınar...



Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.



Başımız sağ olsun