İdo Tatlıses'in doktor isyanı: "Çocuklar boşuna ameliyat oldu"

Şarkıcı İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturarak hayatını birleştirmişti. İkili, 22 Ocak 2024'te dünyaya gelen ikiz oğullarıyla mutluluklarına mutluluk katmışlardı.

İkiz oğullarıyla ilgili sağlık problemleriyle karşı karşıya kalan ünlü çift, bu kez minik oğullarının akan göz problemi nedeniyle sıkıntı yaşamıştı. İkili, minik oğullarını ameliyat ettirmek zorunda kalmıştı.

Ancak İdo Tatlıses, yaptığı paylaşımla ameliyatın beklenildiği gibi geçmediğini açıkladı.

"KESİN ÇÖZÜM SANDIK"

İdo Tatlıses, gözleri akan oğullarını ameliyat eden doktora ateş püskürdü. Tatlıses yaptığı paylaşımda, "En çok canımı sıkan bir durum oldu bu. 50 yere falan sorun. Bizim çocuk operasyon geçirdi gözlerinden ve bize doktor dedi ki 'Bu kesin bir çözüm, bu konuyu kapatmış olacağız'. Biz de operasyona 'Tamam dedik'.

Çocuk operasyon olduktan sonra değişmedi, biz de 'Hocam devam ediyor akıntı', doktor da 'Geçmeyebilir tüp takmamız lazım' dedi. Baştan deseydin hocam! Biz de yaptırmazdık. Narkoz aldılar nasıl olacak doktor?" ifadelerini kullandı.

Yasemin Şefkatli'den de bir paylaşım geldi:

"ÇOK DOLUYUM"

"Size sinir bozucu bir şey söyleyeyim mi gözler yine akmaya başladı operasyona rağmen evet. Birkaç gündür özellikle hafif grip gibilerdi, onunla beraber gözden iyice sıvı gelir oldu ve uyandıklarında gözlerini açamaz oldular. Şimdi bu noktada sormadan edemiyorum; bu çocuklar neden ameliyat oldu ve neden narkoz aldılar? Çok sinirliyim yine ve çok doluyum. Başta bize net çözüm bu dendi ama gelin görün ki gözler yine böyle ve sürekli akıyor yine başladı. 'Neden ağladın sen?' soruları. Ameliyatın üzerinden daha 1 sene bile geçmedi. Çok doluyum."