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Haber Merkezi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Bebek müjdesi veren çiftin ikiz oğulları, 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti.

İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin gözlerinden operasyon geçireceğini söylemişti.

"ATEŞ ERTELEDİ"

Oğlunun fotoğrafını paylaşan Şefkatli, "Gözlerimizden ufak bir operasyon olacağız haftaya. Bu haftaydı ateşten dolayı erteledik. Gözyaşı tıkanıklığımız 15 ayda açılmadı. Masajı da düzenli yaptık ama artık çok akıntı olmaya başladı. Aynı durumu yaşayan var mı?" dedi.

Hastaneye gidip oğluna tahlil yaptıran Şefkatli, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu." demişti.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin oğulları, bugün operasyon geçirdi.

"İKİSİ DE ÇIKTI"

Sosyal medya hesabından oğullarının son durumu hakkında açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Önce Ayeliko girdi operasyona sonra Emiriko. İkisi de çıktı şükür. Biz iyiyiz. Artık gözleri neden hep yaşlı diye sormayacaksınız." dedi.