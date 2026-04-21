İkizlerin doğum günü için Pelin Akil ve Anıl Altan bir arada

Ayrı olan çift, geçtiğimiz gün minik ikizlerinin doğum günü için bir araya geldi. Ünlü oyuncu Pelin Akil, duygu dolu paylaşımıyla kızlarına sevgisini bir kez daha gösterdi.

Kızlarının bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren en önemli anlarını paylaşan Pelin Akil, fotoğrafların altına bir de anlamlı not eklemeyi ihmal etmedi.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Akil, "İlk adımlarınızı attığınız o minik anlardan, mama sandalyesinde birlikte geçirdiğimiz uzun ve tatlı zamanlardan…

Şimdi buraya, yedi yaşınıza nasıl geldik biz?

"Zaman sanki usulca değil, kalbimin içinden akıp geçmiş gibi… Siz büyüdükçe ben yeniden doğdum. İyi ki varsınız, iyi ki benim kızlarımsınız. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.