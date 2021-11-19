İngiltere'de Meghan Markle alarmı

Meghan Markle, olay yaratan Oprah röportajından sonra bu kez de Ellen Degeneres'in programına konuk oldu.

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, yine şaşırtan bir atağa geçti. Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi Unvanını alan 40 yaşındaki iki çocuk annesi Markle, ünlü sohbet programcısı Ellen DeGeneres'in programına katılarak büyük bir sürpriz yaptı.

ABD'de bu gece yayınlanacak olan programın tanıtım görüntüleri İngiltere'de panik yarattı.

IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI

ingiliz basınına göre, kraliyet ailesi Markle'ın şimdi neler söyleyeceğini büyük bir merakla ve endişeyle bekliyor. Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan tam bir yıl sonra Winfrey'e verdikleri röportajda çok çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Bunların arasında aileye yöneltilen ırkçılık suçlaması da yer alıyordu.

TANITIM YAYINLANDI

Yayınlanan kısa tanıtımda Markle, oyunculuk kariyerinin başıyla ilgili ifadeleriyle dikkat çekiyor. Deneme çekimlerine gittiği dönemlerden bahseden Markle, ikinci el arabasıyla yaşadığı zorlukları anlattı. Aracının kapısının bozuk olduğunu söyleyen Markle, bu yüzden tırmanarak binmek zorunda kaldığını vurguladı.