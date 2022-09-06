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    Ireland Baldwin saçlarını üçe vurdurdu

    Ünlü Amerikalı oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin yeni imajıyla gündeme geldi
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 14:26
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    Ireland Baldwin saçlarını üçe vurdurdu

    Alec Baldwin’in Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

    Üçe vurdurduğu saçlarıyla herkesi şoke eden Baldwin, son halini sosyal medyadan paylaştı.

    "Yeniden başlatma için çok geç"

    Ünlü model açıklamasında, "17 yaşımdan beri saçlarım yıllarca ağartıcı, modelleme ve saçmalıklarla mahvoldu. Yeniden başlatma/yenileme için çok geçti. Bunu hep yapmak istemişimdir ama hep korkmuşumdur. Artık başkalarının ne düşündüğü umrumda değil, kendimi her zamankinden daha güzel hissediyorum." dedi.

    Ireland Baldwin saçlarını üçe vurdurdu #1

    "Tek kelimeyle güzel"

    Ireland Baldwin'e annesinden de destek yorumu gecikmedi. Basinger yorumunda, "Bu benim bebeğim… Sakın bir şey yapmamasını söyleme… Çünkü yapacak… Buna şahidim ve yıllardır öyleyim… Tek kelimeyle güzel.” dedi.

    Ireland Baldwin saçlarını üçe vurdurdu #2


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