Oyuncu Pelin Karahan'ın bir sitemi var: Toplum görgüsüzleşti

Yıllar önce yayınlayan gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde Aslı rolüyle şöhret yakalayan ve sonrasında birçok başarılı projede yer alan oyuncu Pelin Karahan, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü isim son olarak yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

"GÖRGÜSÜZLEŞTİK"

Karahan, sosyal medyaya bakış açısından bahsetti. Paylaşımlarında özenli olmaya dikkat ettiğini belirten Karahan, şu ifadeleri kullandı: "Birileri mutsuzken ben mutlu, huzurlu hayatımı nasıl paylaşayım diye düşünüyordum ama insanlar bana 'Sizin giydiğiniz bir kıyafet, hayatınızdan bir parça bize moral oluyor. Motivasyona ihtiyacımız var, ne olur bizi kendinizden esirgemeyin' diyor. Tadında, insanlara feyz olacak paylaşımlarda bulunacağım ama görgüsüzlük hiçbir zaman benlik bir şey değil. Toplum olarak çok görgüsüzleştik."

"FİYAT ALGIM YOK"

Fiyat algısının çok değiştiğini belirten Karahan, "Fiyat algımız değişti. Bir şey pahalı mı, ucuz mu ben artık anlamıyorum" dedi.