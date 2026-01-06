Işıl Yücesoy eleştirilere cevap verdi: Ben ne yaptım yavrum sana

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk tiyatrosu ve televizyonunun usta isimlerinden Işıl Yücesoy, 80 yaşında olmasına rağmen sanat hayatına aktif şekilde devam ediyor.

Rol aldığı projelerde performansıyla beğeni toplayan usta isim, bu kez kariyeriyle değil sosyal medyada aldığı bir yorumla gündeme geldi.

Sosyal medyayı zaman zaman aktif kullanan usta oyuncu, yaptığı bir paylaşımın altına gelen olumsuz bir yoruma kayıtsız kalmadı.

"BEN NE YAPTIM?"

Bir takipçisinin "Şu kadını sevmeyen bir ben miyim, ne itici" şeklindeki sözlerine yanıt veren Yücesoy, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi: "Ben ne yaptım yavrum sana? Ne tanırım ne de görmüşlüğüm var."