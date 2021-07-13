Işın Karaca: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

Işın Karaca: Hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

İzmir'de serinlemek için girdiği denizde hareketsiz olarak bulunup, hastaneye kaldırılan Hamdullah Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi Akkum Plajı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen 13 yaşındaki Hamdullah Peker, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

2 Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

SERİNLEMEK İSTEDİ

Arkadaşları ve plajdakiler tarafından arama çalışması sonuç vermezken, bir süre sonra Peker'in suyun yüzeyine çıktığı ve hareketsiz olduğu görüldü. Peker, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Peker, Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hamdullah Peker kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

ELEKTRİKÇİDE ÇALIŞIYORDU

Peker'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Hamdullah Peker'in elektrikçi dükkanında çalıştığı ve izin gününde tatile gittiği öğrenildi.

Ailesiyle birlikte olaya şahit olduğunu belirten şarkıcı Işın Karaca bir sosyal medya sayfası üzerinden şu mesajı yazdı:

"İMDAT SESLERİ"

"Biz bugün ailemle birlikte Özbek'te bu olaya şahit olduk... Hayatım boyunca kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim. Denizden gelen imdat sesleri, balıkçı teknelerin telaşı, kıyıda bizlerin duası. Allah'ım sen annesine, babasına sabırlar ver. Gözümün önünden gitmiyor."