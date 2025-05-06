İsmail Balaban'ın hamile eşi İlayda Şeker'den yeni paylaşım: Maşallah kocama

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Ekranların en çok izlenen yarışamalrından Survivor All Star 2025'te dokunulmazlık oyunları, eleme düelloları ve kavgalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, yarışmada mücadele eden eşi İsmail Balaban'la ilgili paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

All Star ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın hamile eşi İlayda Şeker, yarışmanın sıkı takipçilerinden. Heyecanın hiç azalmadığı Survivor'ı yakından takip eden Şeker, yarışmayla ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

"MAŞALLAH"

Survivor 2025, son bölümüyle 4 Mayıs akşamı ekrana geldi. Kritik dokunulmazlık oyunu oynanırken İlayda Şeker, eşi İsmail Balaban'ın parkurdaki bir görüntüsünü yayınladı. Şeker, eşinin fotoğraflarını peş peşe paylaşarak ''Kocam lütfen sinirlenme. Sen naif bir adamsın. Orası seni çileden çıkarmış gerçekten.'' notunu düştü. İlayda, sonraki gönderisinde ise 'Maşallah bir tanem' mesajını yazarak kalp emojisi koydu.