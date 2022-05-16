Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı

Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox'un alışveriş tarzı şaşırttı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi çocuklarının babası Kanye West'in ile yaşadığı kısa süreli aşktan sonra popüler bir isim haline gelen Julia Fox, yine tarzıyla gündem oldu.

Katıldığı davetlerde de sıra dışı tarşıyla konuşulan Julia Fox, son olarak market stiliyle dikkat çekti.

Alışveriş tarzı

İç çamaşırı üstüne denim ceket giyeren eline denim çanta alan ve ayağına da denim bir bot tercih eden ünlü model tüm bakışları üzerine çekti.

Julia Fox'un görüntülenmeyi ve bakışları umursamayarak alışverişini arabasına yükleyip evinin yolunu tuttu.