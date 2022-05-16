Petrol
110.78
-0.69%
Euro
16.31
1.23%
Dolar
15.63
0.97%
Altın
919.24
-0.26%
Borsa
2418
-0.05%
Bitcoin
475.153
-0.18%
BTXN Coin
13.01
-1.13%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı

    Kanye West'in kısa süre aşk yaşadığı Julia Fox'un alışveriş tarzı şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı

    Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın eski eşi çocuklarının babası Kanye West'in ile yaşadığı kısa süreli aşktan sonra popüler bir isim haline gelen Julia Fox, yine tarzıyla gündem oldu.

    Katıldığı davetlerde de sıra dışı tarşıyla konuşulan Julia Fox, son olarak market stiliyle dikkat çekti.

    Alışveriş tarzı

    İç çamaşırı üstüne denim ceket giyeren eline denim çanta alan ve ayağına da denim bir bot tercih eden ünlü model tüm bakışları üzerine çekti.

    Julia Fox'un görüntülenmeyi ve bakışları umursamayarak alışverişini arabasına yükleyip evinin yolunu tuttu.

    Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı #1

    Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı #2

    Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı #3

    Julia Fox, iç çamaşırlarıyla alışveriş yaptı #4


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    İsviçre'de organ bağışı kuralı değişiyor
    Dünya

    İsviçre'de organ bağışı kuralı değişiyor

    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
    3. Sayfa

    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

    Görüş Bildir