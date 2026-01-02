Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den karlı aile pozu! Hayranları beğeni yağdırdı Oyuncu Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, 2026’nın karlı ilk gününde oğulları Fikret Hakan ile evlerinin bahçelerinde poz verdi.

Göster Hızlı Özet Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, oğulları Fikret Hakan ile karlı havada bahçelerinde poz verdi.

1 Ocak 2026'da çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

2024 yılında Roma'da dünyaevine giren oyuncu çift Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, 2025 yılının Nisan ayında ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Çift, oğullarına Fikret Hakan adını vermişti. KAR POZU Yılın ilk günüyle kar yağışını fırsat bilen Yıldırım Ailesi, evlerinin bahçesinde kar altında pozlar verdi. Kaan Yıldırım, eşi Pınar Deniz ve oğullarıyla birlikte çektirdikleri kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, ailece verdikleri pozları "01.01.2026" notuyla yayımlarken, fotoğraflar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

