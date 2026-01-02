Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin aşkından yeni kare

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1.5 yıl birlikte olduğu Melisa Sabancı Tapan’la ilişkisini kısa süre önce işler yüzünden yoğun olduğunu söyleyerek sonlandıran ünlü oyuncu Kerem Bürsin, hemen yeni bir aşka yelken açmıştı. O isim de sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Selin Yağcıoğlu'ydu.

Selin Yağcıoğlu da 2 yıl beraberlik yaşadığı Allan Hakko’dan geçen nisan ayında ayrılmıştı. Yıllardır ruh ikizlerini bulmaya çalışan ikili, aşkı birbirinde buldu.

"NE YILDI AMA"

Selin Yağcıoğlu, 2025 fotoğraflarından bir kolaj hazırlayarak “Ne yıldı ama” notuyla Instagram’da yayınladı; paylaşımında Kerem Bürsin’le Kapadokya tatillerinde çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

Kerem Bürsin de sevgilisi ile bu karesini Instagram sayfasında paylaştı.