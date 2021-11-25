Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Ameliyat olduğu hastanenin yoğun bakım bölümünde tedavisi devam eden ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Hafta sonu aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti.

ACİL BİR ŞEKİLDE AMELİYATA ALINDI

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı, bir gün sonra da aniden beyin kanaması geçirmişti. Ameliyata alınan Kadir İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı.

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin olumlu sonuç vermesinin ardından normal odaya alındığını ifade eden Kural, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"NORMAL ODAYA ALINDI"

"Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, bir operasyon sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam etmekteydi. 25 Kasım itibarıyla tüm veriler olumlu yönde seyrettiğinden normal odaya alınmıştır.

Zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır. Doğal olarak bu zorlu sürecin yorgunluğu devam etmektedir ancak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin elbette başta doktorları olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının emeği, özeni ve sevgisiyle bu süreci de büyük bir hızla olumluya dönüştürmektedir.

"ZİYARETÇİ KABUL EİDLMİYOR"

Hem sürecin hassasiyeti hem de pandemi nedeniyle maalesef ki ziyaretçi kabul edilmemektedir. Bu nedenle sevenlerinin anlayışına sığınıyoruz."

"SEVGİ EMEKTİR"

Usta sanatçının doktorlarıyla sohbeti esnasındaki bir sözünü de aktaran Jülide Kural, "Sevgi emektir... Sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum' dedi. Sevgi emektir! Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.