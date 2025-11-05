Kanserle savaşan Irmak Ünal'dan yeni paylaşım! Eski halini paylaştı

Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan oyuncu Irmak Ünal, uzun süredir ekranlarda yoktu.

Oyunculuk kariyerini bitirerek Bali'ye yerleşen Ünal, yaptığı açıklamada 11 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait bir karesini yayınlayan Ünal'ın sözleri duygulandırdı.

İÇİNİ DÖKTÜ

Ünal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Vay be… Hayatın ona neler getireceğinden hiç haberi yokmuş. Ne kadar garip… Her şey değişmeden önceki halini, zamanda donmuş bir an olarak görmek. O anki senin, bugünkü sen olup da geriye dönüp ‘Bunu atlatabildiğin için teşekkür ederim’ diye fısıldayacağını bilmeden. O, belki neler olacağını bilmiyordu. Ama yine de gülümseyecek kadar cesurdu. Ve bir şekilde, o kadın bugünkü ben oldum.”

Kanser sürecini “Hem çok zor hem çok gerçek hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü” olarak tanımlayan Irmak Ünal’ın paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.