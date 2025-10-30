Karsu bebeğiyle Türkiye'ye geldi! Uçaktan paylaşım var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı Karsu Dönmez, uzun süredir birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile 31 Temmuz 2024'te dünya evine girmişti. Ünlü çift düğünden bir süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

ANNE KARSU TÜRKİYE'DE

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan ünlü şarkıcı, 11 Nisan'da anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Erkek bebeği olan Karsu, çalışmaya başladı. Ünlü isim Türkiye konserine yalnız gelmedi.

BEBEKLİ TÜRKİYE'DE İLK KONSER

Hollanda'da yaşayan şarkıcı Dönmez, Türkiye'de iki konser vermeye hazırlanıyor. Türk sevenleriyle buluşmak için sabırsızlanan Karsu, bebeğiyle uçak yolculuğu yaptı. Ünlü isim oğlu Blues ile uçakta verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.