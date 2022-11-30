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    Kate Keltie kansere yakalandı

    'Neighbours' (Komşular) dizisiyle adını duyuran Kate Keltie'ye meme kanseri teşhisi konulduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 07:32
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    Kate Keltie kansere yakalandı

    Kate Keltie, 1999 - 2003 yılları arasında ekrana getirilen "Neighbours" adlı dizide hayat verdiği "Michelle Scully" karakteri ile hafızalara kazındı.

    Güzel oyuncudan kötü haber geldi. Keltie, kansere yakalandı. Haberi doğrulayan oyuncunun, hastalığının dördüncü evre olduğu ve vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı açıklandı.

    Kate Keltie kansere yakalandı #1

    "Benimle kalın"

    Bir mesaj paylaşan Keltie, "Herkese merhaba. Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın, ben orada olacağım. Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum" yazdı.

    Kate Keltie kansere yakalandı #2


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