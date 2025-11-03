Kazada ölen Engin Çağlar'ın oğlu: Babam Atatürk'ün öldüğü ayda ölmek isterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam’ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Usta sanatçının vefatıyla birlikte, hem meslektaşları hem de hayranları büyük bir yasa boğuldu.

Usta oyuncu için dün Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

OĞLUNDAN İLGİNÇ SÖZLER

Çağlar'ın son yolculuğuna uğurlanmasının ardından oğlu Eser Övet ise kısa bir açıklama yaptı.

Övet açıklamasında, babasının hep kasım ayında ölmek istediğini söylediğini belirtti ve şöyle devam etti:

"ATATÜRK'ÜN ÖLDÜĞÜ AYDA ÖLMEK İSTERDİ"

Cenazede eşi Filiz Vural ile oğulları Eser ve Çağlan Övet'in sözleri ilgi çekti.

"Babam hep 'Dedem ve Mustafa Kemal Atatürk kasım ayında vefat etti, ben de kasımda ölmek isterim' derdi. Hiçbir sorunu yoktu. İlaç bile kullanmazdı." diyen Eser Övet, gözyaşlarına hakim olamadı.